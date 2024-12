Doppio intenso al “Mugnaini”, giovedì seduta pomeridiana

Doppia seduta ad alta intensità per la Sampdoria che prosegue a Bogliasco la preparazione alla trasferta di Reggio Emilia, in programma domenica, quando al “Mapei Stadium” (ore 17.15) andrà in scena la sfida con il Sassuolo, valida per la 16.a giornata della Serie BKT 2024/25. Andrea Sottil e staff hanno diviso la squadra in due gruppi per l’allenamento mattutino: possessi e conclusioni a rete per centrocampisti e attaccanti, movimenti della linea a quattro per i difensori. Nel pomeriggio, attivazione atletica e torneo di mini-partitelle. Domani, giovedì, appuntamento pomeridiano.