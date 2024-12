Mini torneo di partitelle al “Mugnaini”, mercoledì doppio

Secondo allenamento settimanale a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida casalinga con lo Spezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 17.15). La seduta – diretta dal collaboratore tecnico Alessio Aliboni – è stata caratterizzata da una prima parte di attivazione atletica, quindi mini torneo su campo ridotto. Domani, mercoledì, è in agenda al “Mugnaini” una doppia sessione di lavoro.