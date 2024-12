Reti bianche con lo Spezia: un punto per la Samp di Semplici

Per il report della sfida tra blucerchiati e bianconeri, 17.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 0

Spezia 0

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci (29′ s.t. Akinsanmiro), Benedetti (37′ s.t. Kasami), Ioannou (25′ p.t. Barreca); Coda (37′ s.t. Borini), Tutino.

A disposizione: Vismara, Silvestri, Pedrola, Yepes, Vulikic, Leonardi, Veroli, Sekulov.

Allenatore: Semplici.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Bandinelli (19′ s.t. Degli Innocenti), S. Esposito, Nagy (44′ s.t. Falcinelli), Reca (31′ s.t. Aurelio); F. Esposito, Di Serio (19′ s.t. Colak).

A disposizione: Sarr, Mascardi, Ferrer, Soleri, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Bertola.

Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Laudato di Taranto.

Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.

VAR: Camplone di Pescara.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 21′ p.t. Bandinelli, al 36′ p.t. Hristov, al 48′ p.t. Tutino, al 26′ s.t. Depaoli per gioco scorretto; al 49′ s.t. Kasami per proteste; recupero 5′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 19.407 (rateo 195.260 euro), paganti 1.412 (incasso 28.595 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.