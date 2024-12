Prove tattiche in vista della Roma, martedì rifinitura e partenza

Continuano al “Mugnaini” le prove della Sampdoria in vista della trasferta in casa della Roma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, in programma mercoledì sera (ore 21.00) allo stadio “Olimpico”. Dopo una prima fase di attivazione atletica in palestra e sul campo, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano a base di esercitazioni tattiche. Differenziato programmato per Nikolas Ioannou e Pajtim Kasami; indisponibili i lungodegenti Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, martedì, è in agenda la seduta di rifinitura pomeridiana, seguita dalla partenza in volo charter alla volta della capitale.