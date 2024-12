Ripresa immediata al “Mugnaini”: domenica c’è Cremonese-Samp

Archiviata la delusione per la sconfitta con la Roma e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa, domani pomeriggio, giovedì, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la trasferta di Cremona, in programma domenica allo “Zini” (ore 17.15) e valida quale 18.a giornata della Serie BKT 2024/25.