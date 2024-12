Tattica in chiave-Cremonese, sabato rifinitura e partenza

Attivazione atletica ed esercitazioni tattiche. Questo il menù della seduta mattutina svolta dalla Sampdoria sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco all’antivigilia della trasferta in casa della Cremonese. Differenziato a scopo precauzionale per Estanislau Pedrola e Marco Silvestri; indisponibili Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, sabato, dopo la conferenza stampa di Leonardo Semplici, sono previsti pranzo, rifinitura e partenza in pullman alla volta di Cremona.