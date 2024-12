Ripresa immediata al “Mugnaini”, in vista di Samp-Carrarese

Archiviato il pari in casa della Cremonese, domani mattina, lunedì, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con la Carrarese, in programma giovedì al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 19.a giornata della Serie BKT 2024/25.