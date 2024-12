Tecnico-tattico al “Mugnaini”, pomeridiano di Natale pre-Carrarese

Videoanalisi, attivazione in palestra e sul campo, quindi spazio a possessi ed esercitazioni tattiche. Questo il menù dell’allenamento mattutino andato in scena al “Mugnaini” in vista della sfida di Santo Stefano con la Carrarese (ore 20.30). Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli proseguono i personali iter di recupero. Domani, mercoledì e Santo Natale, è in programma una seduta pomeridiana.