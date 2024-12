Due velocità al “Mugnaini”, ripresa lunedì 6 gennaio

Ripresa a due velocità questa mattina a Bogliasco per la Sampdoria. Dopo aver tenuto a rapporto l’intera squadra, Leonardo Semplici ha diviso l’organico in due gruppi: lavori di scarico per i calciatori maggiormente impiegati nella sfida del “Ferraris” con il Pisa, attivazione in palestra ed esercitazioni atletiche sul campo per gli altri disponibili. Continuano invece i rispettivi iter di recupero i lungodegenti Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Al termine della seduta è scattato il rompete le righe stabilito per la pausa invernale della Serie BKT 2024/25: il ritrovo al “Mugnaini” è previsto per lunedì 6 gennaio quando si inizierà a preparare la trasferta di Brescia, in programma domenica 12 gennaio al “Rigamonti” (ore 19.30).