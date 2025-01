A Coda risponde Moncini: Samp e Brescia si dividono la posta

Per il report della sfida tra biancazzurri e blucerchiati, 21.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Brescia 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 33′ Coda; s.t. 6′ Moncini.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Gallazzi (22′ s.t. Besaggio), Verreth, Bertagnoli; Juric (22′ s.t. Borrelli); Nuamah (44′ s.t. Bianchi), Moncini.

A disposizione: Andrenacci, Paghera, Calvani, Bjarnason, Maucci, Muca.

Allenatore: Bisoli.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen (40′ s.t. Vulikic), Veroli; Depaoli (13′ s.t. Beruatto), Bellemo, Yepes, Akinsanmiro (41′ p.t. Vieira), Venuti; Coda, Tutino (40′ s.t. Sekulov).

A disposizione: Vismara, Scardigno, Ricci, Pedrola, Leonardi, Fisher, Benedetti.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Massa di Imperia.

Assistenti: Peretti di Verona e Miniutti di Maniago.

Quarto ufficiale: Madonia di Palermo.

VAR: Di Martino di Teramo.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti al 34′ p.t. Lezzerini per proteste, al 35′ p.t. Akinsanmiro per comportamento non regolamentare, al 39′ p.t. Tutino, al 43′ p.t. Juric, al 46′ p.t. Meulensteen per gioco scorretto, al 44′ s.t. Bellemo e Borrelli per reciproche scorrettezze; recupero 3′ p.t., 6′ s.t.; spettatori ; terreno di gioco in discrete condizioni.