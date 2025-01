Ripresa immediata al “Mugnaini”: venerdì c’è il Cesena

Archiviata la trasferta di Brescia, la Sampdoria tornerà in campo già domani, lunedì, al “Mugnaini” di Bogliasco per un allenamento mattutino in vista della sfida casalinga con il Cesena, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 22.a giornata della Serie BKT 2024/25.