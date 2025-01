Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Dopo aver tenuto a rapporto la squadra in sala video, Leonardo Semplici e staff l’hanno divisa in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impiegati a Brescia, mentre gli altri componenti della rosa hanno svolto un allenamento completo.

Appuntamento. Accertamenti per Fabio Depaoli, uscito nel corso della sfida del “Rigamonti” dopo uno scontro di gioco con un avversario, riposo per Gennaro Tutino, influenzato. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, martedì, appuntamento al pomeriggio.