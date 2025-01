Ripresa a gruppi, intervento riuscito per Tutino

Ripresa pomeridiana sotto la pioggia di Bogliasco per la Sampdoria nella settimana che porta alla trasferta di sabato in casa del Mantova (ore 17.15). Leonardo Semplici e staff hanno diviso i blucerchiati in alcuni gruppi, sottoponendoli prima a test fisico-atletici in palestra e poi a esercitazioni tecnico-tattiche sul prato superiore del “Mugnaini”. Alex Ferrari ha lavorato con i compagni; sessioni differenziate sul campo per Bartosz Bereszynski e Leonardo Benedetti; iter di recupero per Simone Romagnoli. Domani, martedì, è in agenda una doppia seduta.

Intervento. La società informa intanto che è perfettamente riuscito l’intervento chirugico di riduzione della frattura del malleolo mediale della tibia sinistra al quale è stato sottoposto il calciatore Gennaro Tutino. L’attaccante, operato nel pomeriggio presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa dall’equipe della professoressa Giulia Favilli, inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione del caso.