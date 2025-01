Doppio intenso al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Prosegue la preparazione della Sampdoria alla trasferta in casa del Mantova, in programma sabato al “Martelli” (ore 17.15). Leonardo Semplici e staff hanno diretto una doppia intensa seduta sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco: tecnica, esercitazioni di possesso e tattiche e circuito atletico conclusivo al mattino; partitella in spazii ridotti nel corso del pomeriggio. Sessioni differenziate per Bartosz Bereszynski e Leonardo Benedetti; iter di recupero per Simone Romagnoli; convalescenza per Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento pomeridiano.