Partitelle a tema a Bogliasco, giovedì mattutino

Allenamento pomeridiano sotto la pioggia a Bogliasco per la Sampdoria in vista della trasferta di sabato Mantova (ore 17.15). Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione con e senza palle, partitelle a tema in spazi ridotti, conclusa con una partitella undici contro undici sul sintetico del “3 Campanili”. Differenziati per Bartosz Bereszynski e Leonardo Benedetti; Nikolas Ioannou, sovraccaricato, è rimasto a riposo precauzionale. Programma di recupero per Simone Romagnoli; ancora convalescente Gennaro Tutino. Domani, giovedì, i blucerchiati si ritroveranno al mattino.