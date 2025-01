Doppio al “Mugnaini” per la Samp, mercoledì pomeridiano

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria di Leonardo Semplici, impegnata nella preparazione alla sfida casalinga con il Cosenza (sabato, ore 15.00). Blucerchiati alle prese in mattinata con una partita d’allenamento al cospetto della Primavera sul sintetico del “3 Campanili” e nel pomeriggio con una seduta mista sul campo superiore del “Mugnaini”. Lavori differenziati per Giorgio Altare, Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Melle Meulensteen (fastidio al costato); iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Simone Ghidotti e Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, è in programma una sessione pomeridiana.