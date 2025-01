Qui Bogliasco: possessi e partitelle, giovedì mattutino

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione alla sfida con il Cosenza, in programma sabato (ore 15.00) al “Ferraris”. Sul campo superiore del “Mugnaini”, Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta pomeridiana caratterizzata da riscaldamento tecnico, esercitazioni sulle palle inattive, possessi, partitelle a tema e allunghi.

Agenda. Differenziati per Giorgio Altare, Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski, e Melle Meulensteen; scarico programmato per Ebenezer Akinsanmiro e Fabio Depaoli; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Simone Ghidotti e Gennaro Tutino. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.