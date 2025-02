Partitelle per la Samp, primi allenamenti per Chiorra e Cragno

Splende il sole su Bogliasco e la Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida casalinga di sabato con il Modena (ore 17.15). Sul campo superiore del “Mugnaini” i portieri Niccolò Chiorra e Alessio Cragno, ultimi acquisti del calciomercato invernale, hanno svolto in mattinata il primo allenamento con la squadra. Una seduta incentrata su partitelle tattiche e torneo di sfide in spazi ridotti e ad alta intensità. Lavori differenziati per Ebenezer Akinsanmiro, Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Melle Meulensteen; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Simone Ghidotti, Samuele Perisan e Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, si replica al mattino.