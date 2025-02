Tattica e palle inattive a Bogliasco, venerdì rifinitura e conferenza

Antivigilia di campionato per la Sampdoria che prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con il Modena in programma sabato al “Ferraris” (ore 17.15). Dopo una prima fase di attivazione atletica, i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di lavori sulle palle inattive, esercitazioni tattiche e partitelle a tema sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco. Con il gruppo anche Ebenezer Akinsanmiro. Sessioni differenziate per Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Simone Ghidotti; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Samuele Perisan e Gennaro Tutino. Domani, venerdì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa di Leonardo Semplici.