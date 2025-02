Niang piega il Modena, seconda vittoria consecutive per la Samp

Per il report della sfida tra blucerchiati e gialloblù, 25.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Modena 0

Reti: p.t. 17′ Niang.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare (25′ p.t. Ferrari), Riccio; Venuti, Ricci (16′ p.t. Akinsanmiro), Yepes, Beruatto (40′ s.t. Ioannou); Oudin (16′ s.t. Bellemo), Sibilli; Niang (40′ s.t. Coda).

A disposizione: Scardigno, Chiorra, Meulensteen, Veroli, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Semplici.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Cauz, Caldara; Di Pardo (27′ p.t. Beyuku), Gerli (17′ s.t. Battistella), Santoro, Cotali (32′ s.t. Idrissi); Palumbo, Caso (17′ s.t. Defrel); Mendes (32′ p.t. Gliozzi).

A disposizione: Seculin, Magnino, Duca, Vulikic, Zaro, Botteghin, Kamate.

Allenatore: Mandelli.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: Del Giovane di Albano Laziale e Cortese di Palermo.

Quarto ufficiale: Ubaldi di Roma 1.

VAR: Gualtieri di Asti.

AVAR: Doveri di Roma 1.

Note: ammoniti al 31′ p.t. Dellavalle, al 36′ p.t. Yepes, al 38′ s.t. Curto, al 45′ Battistella per gioco scorretto, al 42′ s.t. Sibilli e Defrel per reciproche scorrettezze, al 49′ s.t. Bellemo per proteste; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), minipack 120 (rateo 2.000 euro), paganti 1.008 (incasso 19.744 euro); terreno di gioco in non perfette condizioni.