Ripresa al “Mugnaini” tra tecnica e possessi, martedì mattutino

Ripresa pomeridiana per la Sampdoria a Bogliasco in vista della trasferta di sabato al “Druso” di Bolzano con il Südtirol (ore 15.00). Dopo una prima sessione di videoanalisi, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento sul campo superiore del “Mugnaini” a base di riscaldamento tecnico, possessi, partitella a tema e allunghi per i calciatori maggiormente utilizzati nella sfida con il Modena.

Agenda. Scarico sul campo per Marco Curto, Alex Ferrari, M’Baye Niang e Gerard Yepes; sessioni differenziate invece per Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Simone Ghidotti. Prosegue il proprio iter riabilitativo Simone Romagnoli; terapie per Giorgio Altare, Samuele Perisan e Gennaro Tutino. Domani, martedì, è in agenda un allenamento mattutino.