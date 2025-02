Esercitazioni tattiche a Bogliasco, mercoledì nuovo mattutino

Mattutino sotto la pioggia per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di Bolzano in casa del Südtirol (sabato, ore 15.00). Al “Mugnaini” di Bogliasco mister Leonardo Semplici e staff hanno incentrato l’allenamento su esercitazioni tattiche in fase difensiva. Lavori differenziati per Giorgio Altare, Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Simone Ghidotti. Percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, nuova seduta mattutina.