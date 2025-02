Tattica e partitelle al “Mugnaini”, Bereszynski torna in gruppo

Un’altra seduta mattutina per la Sampdoria sulla strada che porta alla trasferta di sabato a Bolzano (ore 15.00). Una buona notizia da Bogliasco: Bartosz Bereszynski è tornato ad allenarsi con il gruppo per buona parte delle esercitazioni tattiche e delle partitelle andate in scena sul campo superiore del “Mugnaini”. Lavori differenziati per Giorgio Altare, Leonardo Benedetti e Simone Ghidotti; percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, giovedì, altro appuntamento al mattino.