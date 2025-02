Il “Druso” resta tabù: Samp in nove superata dal Südtirol

Per il report della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 26.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Südtirol 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 6′ Merkaj, 12′ Sibilli; s.t. 43′ Casiraghi rig.

Südtirol (3-5-2): Adamonis; Pietrangeli, Giorgini (1′ s.t. Kofler), Veseli; Molina (34′ s.t. Rover), Pyyhtiä (24′ s.t. Martini), Casiraghi, Praszelik (38′ s.t. Mallamo), Davi (24′ s.t. Barreca); Odogwu, Merkaj.

A disposizione: Lamanna, El Kaouakibi, Arrigoni, Masiello, Gori, Belardinelli, Ceppitelli.

Allenatore: Castori.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Ferrari, Riccio; Depaoli, Meulensteen (15′ s.t. Bellemo, 39′ s.t. Ricci), Yepes, Beruatto; Oudin (15′ s.t. Altare), Sibilli (35′ s.t. Akinsanmiro); Niang (35′ s.t. Abiuso).

A disposizione: Krastev, Chiorra, Coda, Venuti, Ioannou, Veroli, Sekulov.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Assistenti: Rossi della Spezia e Catallo di Frosinone.

Quarto ufficiale: Zago di Conegliano.

VAR: Marini di Roma 1.

AVAR: Di Marco di Ciampino.

Note: espulsi al 47′ p.t. Ferrari e al 30′ s.t. Depaoli per doppia ammonizione; ammoniti al 32′ p.t. Giorgini e Niang per reciproche scorrettezze, al 41′ p.t. Ferrari, al 12′ s.t. Depaoli al 28′ s.t. Casiraghi, al 30′ s.t. Molina per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 4.741; terreno di gioco in discrete condizioni.