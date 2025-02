Videoanalisi e tattica a Bogliasco, mercoledì nuovo mattutino

Prosegue a Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida di venerdì sera (ore 20.30) al “Ferraris” con il Sassuolo. Dopo una prima riunione in sala video, sul campo superiore del “Mugnaini” Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta mattutina, incentrata su lavori aerobici, torelli ed esercitazioni tattiche in fase di possesso.

Appuntamento. Specifici programmati per Paolo Beruatto e Ronaldo Vieira; differenziati per Alessandro Bellemo, Leonardo Benedetti e Simone Ghidotti; percorsi di recupero per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento mattutino.