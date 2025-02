Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, lunedì pomeridiano

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Leonardo Semplici e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico e terapie per i calciatori maggiormente impiegati con il Sassuolo, allenamento completo per gli altri disponibili. Lavoro differenziato per Leonardo Benedetti; percorsi di recupero post-operatori per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. I blucerchiati godranno di due giornate di riposo per tornare ad allenarsi al “Mugnaini” nel pomeriggio di martedì, quando inizieranno a preparare la trasferta di Bari, in programma domenica prossima al “San Nicola” (ore 17.15).