Doppia seduta tra test e partitelle, giovedì pomeridiano

Prosegue con una doppia seduta la preparazione della Sampdoria alla trasferta di domenica pomeriggio (ore 17.15) in casa del Bari. Leonardo Semplici e staff hanno sottoposti i blucerchiati a test fisici nel corso della mattinata e ad una seduta pomeridiana sul prato superiore del “Mugnaini” a base di esercitazioni di possesso, partitelle tattiche e torneo finale a campo ridotto. Lavori differenziati programmati per Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, squadra in campo nel pomeriggio.