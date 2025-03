Subito Coda poi Pohjanpalo, punto prezioso con il Palermo

Per il report della sfida tra blucerchiati e rosanero, 29.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Palermo 1

Reti: p.t. 1′ Coda, 40′ Pohjanpalo

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli (39′ s.t. Riccio); Depaoli (23′ s.t. Bereszynski), Meulensteen, Ricci, Beruatto (13′ s.t. Venuti); Oudin (13′ s.t. Akinsanmiro), Niang; Coda (13′ s.t. Sibilli).

A disposizione: Ceppi, Chiorra, Vieira, Yepes, Benedetti, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Semplici.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Blin, Magnani; Pierozzi (35′ s.t. Segre), Gomes, Ranocchia, Di Francesco; Verre (28′ s.t. Le Douaron), Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Lund, Insigne, Vasic, Henry, Diakite, Buttaro.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Trinchieri di Milano.

Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Ferrieri Caputi di Livorno.

Note: espulso al 16′ s.t. Akinsanmiro per fallo da ultimo uomo; ammoniti al 22′ p.t. Depaoli, al 30′ p.t. Pierozzi per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), paganti 5.917 (incasso 90.406 euro); terreno di gioco in buone condizioni.