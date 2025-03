Torelli e partitella alla ripresa per la Samp, mercoledì mattutino

Ripresa pomeridiana per la Sampdoria a Bogliasco, dove i blucerchiati hanno iniziato la preparazione alla trasferta di domenica a Reggio Emilia con la Reggiana (ore 15.00). Dopo una prima sessione di videoanalisi, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione, lavoro atletico di scarico per i calciatori maggiormente impiegati con il Palermo, quindi torelli e partitella per l’intero gruppo. Specifico programmato di gestione per M’Baye Niang, sessioni differenziate per Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti e Nicholas Ioannou. Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono i rispettivi iter riabilitativi. Doman, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.