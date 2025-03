Pari in rimonta: Niang e Oudin a segno, a Reggio è 2-2

Per il report della sfida tra e blucerchiati, 30.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Reggiana 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 33′ Portanova; s.t. 15′ Gondo, 22′ Niang, 29′ Oudin.

Reggiana (4-3-3): Bardi; Fiammozzi (17′ s.t. Sosa), Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti (17′ s.t. Kumi), Reinhart, Sersanti; Vergara, Vido (47′ p.t. Gondo), Portanova (40′ s.t. Girma).

A disposizione: Sposito, Rozzio, Marras, Cigarini, Maggio, Urso, Kabashi, Nahounou.

Allenatore: Viali.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto (1′ s.t. Coda), Altare, Veroli; Depaoli (1 s.t. Bereszynski), Meulensteen (1′ s.t. Yepes), Ricci, Venuti (18′ s.t. Beruatto); Oudin, Sibilli (41′ s.t. Benedetti); Niang..

A disposizione: Ceppi, Chiorra, Vieira, Riccio, Ferrari, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Prenna di Molfetta e D’Ascanio di Ancona.

Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo.

VAR: Fourneau di Roma 1.

AVAR: Longo di Paola.

Note: espulsi al 25′ s.t. Niang per somma di ammonizioni, al 26′ s.t. Marras dalla panchina per proteste; ammoniti al 4′ s.t. Gondo, al 9′ s.t. Niang, al 40′ s.t. Vergara per gioco scorretto, al 16′ s.t. Cragno per proteste, al 25′ s.t. Sibilli per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 6.869 (rateo 65.409 euro), paganti 3.362 (incasso 45.121 euro); terreno di gioco in buone condizioni.