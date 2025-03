Ripresa a Bogliasco senza Bereszynski, giovedì doppia seduta

La Sampdoria si è rimessa all’opera. Dopo il pari di Reggio Emilia, Leonardo Semplici e staff hanno ritrovato i blucerchiati sul campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta con una sessione di videoanalisi e una seduta caratterizzata da attivazione, partitelle a tema in spazi ridotti e lavori di forza. Assente il nazionale polacco Bartosz Bereszynski. Scarico per Alessio Cragno e M’Baye Niang. Programmi individuali differenziati invece per Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi iter riabilitativi. Domani, giovedì, è in agenda un doppio allenamento.