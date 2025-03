Ultimo allenamento settimanale per la Samp, lunedì la ripresa

Ancora senza il nazionale polacco Bartosz Bereszynski, la Sampdoria ha sostenuto il suo ultimo allenamento settimanale. Attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partitelle a tema: questo il programma predisposto da Leoanrdo Semplici e staff.

Ripresa. Scarico per Ronaldo Vieira; sedute specifiche per Alessio Cragno e M’Baye Niang; programmi individuali differenziati invece per Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi percorsi riabilitativi. Dopo la domenica di completo riposo, i blucerchiati si ritroveranno lunedì per il pranzo in comune che precederà la ripresa pomeridiana.