Nazionali: i risutati e le presenze dei blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Polonia – Bartosz Bereszynski

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Polonia-Lituania 1-0 (in panchina)

Qualificazioni FIFA World Cup 2026 Polonia-Malta 2-0 (subentrato all’87’)

Repubblica Democratica del Congo Under 20 – Samuel Ntanda

Stage di preparazione

Bulgaria Under 19 – Martin Dimitrov

Stage di preparazione

Italia Under 17 – Giuseppe Forte

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Italia-Slovacchia 1-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Italia-Ucraina 2-1 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Croazia-Italia 1-2 (subentrato all’87’)

Lituania Under 17 – Carmine Mennea

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Lituania-Georgia 3-0 (in tribuna)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Kazakistan-Lituania 5-2 (subentrato al 60′)