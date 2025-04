La Samp si rimette in moto a Bogliasco, mercoledì doppio

La Sampdoria si è rimessa in moto. Reduci dal successo con il Cittadella e i due giorni di riposo, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi a Bogliasco in vista della sfida in casa della Juve Stabia, in programma lunedì al “Menti” di Castellammare di Stabia (ore 15.00). Alberico Evani e staff hanno diretto una seduta pomeridiana sul sintetico del “3 Campanili” a base di attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella ad alta intensità.

Gestione programmata per M’Baye Niang, Giuseppe Sibilli e Ronaldo Vieira che hanno terminato anticipatamente l’allenamento. Programmi individuali tra campo e palestra invece per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi iter riabilitativi. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.