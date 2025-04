Doppio al “Mugnaini”, giovedì visita al “Gaslini” e pomeridiano

Doppia seduta per la Sampdoria che prosegue al “Mugnaini” la preparazione in vista della sfida in casa della Juve Stabia, in programma lunedì al “Menti” di Castellammare di Stabia (ore 15.00). Dopo una prima parte di attivazione in palestra, la mattinata si è svolta sul campo superiore a base di esercitazioni tecniche e conclusioni a rete agli ordini di Alberico Evani e del suo staff tecnico che nel pomeriggio – dopo una sessione di videoanalisi – hanno diretto sullo stesso campo un allenamento a base di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su spazi ridotti.

Programma. Scarico programmato per Lorenzo Venuti e Davide Veroli (quest’ultimo solo al mattino), mentre nel pomeriggio è toccato a Gerard Yepes rimanere a riposo. Individuali per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; percorsi riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, giovedì, è in programma al mattino la tradizionale visita all’Istituto “Gaslini” in vista della Pasqua e a seguire un lavoro pomeridiano.