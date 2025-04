Uova, foto e sorrisi: la Pasqua è blucerchiata all’Istituto “Gaslini”

Un autografo, un sorriso, una foto ricordo, un tenero pizzicotto sulla guancia. E l’immancabile consegna delle uova di cioccolato blucerchiate. La tradizionale visita della Sampdoria all’Istituto “Giannini Gaslini” di Genova è tutto questo ma non solo. È soprattutto regalare pochi attimi di gioia e serenità ai bimbi che soffrono e che in quell’ospedale pediatrico genovese stanno giocando partite molto più importanti di quelle di un campionato di calcio.

Auguri. Come dal 1978 a questa parte, anche quest’anno la squadra blucerchiata, capitanata dall’amministratore delegato Raffaele Fiorella, non è voluta mancare all’appuntamento con gli auguri di Pasqua ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. E l’accoglienza è stata come sempre festante e calorosa.