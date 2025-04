Pomeridiano di fronte ai tifosi, domenica rifinitura e partenza

Antivigilia di Juve Stabia-Sampdoria per i blucerchiati che nel pomeriggio si sono allenati al “Mugnaini”, sotto lo sguardo attento del presidente Matteo Manfredi e di fronte ai tanti tifosi, saliti a Bogliasco per stare vicini alla squadra in vista della trasferta di Castellammare di Stabia, in programma lunedì al “Menti” (ore 15.00). Alberico Evani e staff tecnico hanno diretto una seduta incentrata su esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Parzialmente in gruppo anche Alessandro Bellemo.

Partenza. Davide Veroli, infortunatosi nel corso della gara con il Cittadella, è stato sottoposto ad ulteriori esami strumentali che hanno evidenziato una frattura mandibolare la cui riduzione è programmata nella giornata di martedì prossimo. Individuali di recupero per Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; percorsi riabilitativi per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, domenica di Pasqua, la squadra sosterrà al mattino la seduta di rifinitura quindi, dopo il pranzo, è prevista la partenza in volo charter verso la Campania.