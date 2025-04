Pomeridiano al “Mugnaini”, lunedì mattutino in chiave-Cremonese

La Sampdoria prepara la sfida di giovedì 1° maggio con la Cremonese, in programma al “Ferraris”. Al “Mugnaini” di Bogliasco, Alberico Evani e staff tecnico hanno diretto una seduta pomeridiana caratterizzata da attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su campo ridotto. Differenziati per Alessio Cragno e Giuseppe Sibilli; iter di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli; riposo per Nikolas Ioannou, Gennaro Tutino e Davide Veroli. Domani, lunedì, è in agenda un allenamento mattutino.