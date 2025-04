Torelli e partitelle a Bogliasco, martedì nuovo mattutino

Prosegue con un allenamento mattutino a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con la Cremonese, in programma al “Ferraris” giovedì 1° maggio (ore 15.00). Dopo una sessione di video-analisi, sul prato principale del “Mugnaini” Alberico Evani e staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione atletica, torelli e partitelle in vari spazi.

Programma. Parzialmente in gruppo Giuseppe Sibilli; differenziati per Alessio Cragno, Nikolas Ioannou e Ronaldo Vieira; iter di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli; riposo pre e post operatorio rispettivamente per Gennaro Tutino e Davide Veroli. Domani, martedì, è in programma un nuovo allenamento mattutino.