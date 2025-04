Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì conferenza e rifinitura

La Sampdoria continua a lavorare a Bogliasco per preparare la sfida con la Cremonese, in programma giovedì al “Ferraris” (ore 15.00). Sul campo superiore del “Mugnaini” mister Alberico Evani e staff hanno diretto un allenamento mattutino caratterizzato da attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecniche, tattiche e sulle palle inattive.

Rifinitura. Regolarmente in gruppo Alessio Cragno e Giuseppe Sibilli; permesso familiare per Alessandro Bellemo; programmi differenziati per Nikolas Ioannou, Davide Veroli e Ronaldo Vieira; percorsi di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli; riposo pre-operatorio per Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, è in agenda la seduta di rifinitura pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore.