La Samp ferma la Cremonese, reti bianche al “Ferraris”

Per il report della sfida tra blucerchiati e gri, 35.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria

Cremonese

Reti: p.t.

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Curto, Ferrari, Altare; Depaoli (1′ s.t. Venuti), Vieira, Yepes (20′ s.t. Ricci), Benedetti (36′ s.t. Akinsanmiro), Beruatto; Sibilli (42′ s.t. Bellemo), Niang (20′ s.t. Abiuso).

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Riccio, Coda, Borini, Bereszynski, Sekulov.

Allenatore: Evani.

Cremonese (3-4-2-1): Fulignati; Ravanelli (1′ s.t. Ceccherini), Antov, Bianchetti; Barbieri (1′ s.t. Zanimacchia), Collocolo (25′ s.t. Castagnetti), Pickel, Azzi; Vandeputte (20′ s.t. Valoti), Johnsen (35′ s.t. Bonazzoli); De Luca.

A disposizione: Drago, Tannander, Gelli, Majer, Moretti, Folino.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Palermo di Bari.

Quarto ufficiale: Pizzi di Bergamo.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Ayroldi di Molfetta.

Note: ammoniti al 33′ p.t. Beruatto per proteste, al 38′ p.t. Barbieri, al 14′ s.t. Niang per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), paganti 6.809 (incasso 76.166 euro); terreno di gioco in buone condizioni.