Blucerchiati subito in campo, sabato rifinitura e partenza

Mattinata di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria, subito all’opera in vista della trasferta di domenica a Catanzaro. Dopo una sessione in comune di video-analisi, Alberico Evani e staff hanno diviso la rosa in due gruppi: scarico e terapie per i maggiormente impiegati con la Cremonese, allenamento completo sul campo superiore del “Mugnaini” per il resto dei disponibili, compreso Rémi Oudin.

Programma. Differenziato per Nikolas Ioannou; iter di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli; riposo pre e post-operatorio rispettivamente per Gennaro Tutino e Davide Veroli. Domani, sabato, è in programma al mattino la rifinitura quindi, dopo il pranzo, la partenza in volo charter verso la Calabria.