Depaoli apre, Coda chiude: 2-2 a Catanzaro per la Samp

Per il report della sfida tra giallorossi e blucerchiati, 37.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Catanzaro 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 23′ Depaoli, 45′ Brighenti; s.t. 2′ Biasci, 5′ Coda.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (36′ s.t. Scognamillo), Bonini, Antonini; Situm (12′ s.t. Compagnon), Pontisso (12′ s.t. Ilie), Petriccione, Pompetti, Quagliata (36′ s.t. Cassandro); Iemmello, Biasci (29′ s.t. Pittarello).

A disposizione: Gelmi, La Mantia, Seck, Buso, D’Alessandro, Coulibaly, Corradi.

Allenatore: Caserta.

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Vieira (22′ s.t. Benedetti), Yepes (34′ s.t. Akinsanmiro), Sibilli, Venuti (14′ s.t. Bereszynski); Coda (34′ s.t. Abiuso), Borini (14′ s.t. Niang).

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Bellemo, Meulensteen, Oudin, Ferrari, Sekulov.

Allenatore: Evani.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Prenna di Molfetta.

Quarto ufficiale: Colaninno di Nola.

VAR: Piccinini di Forlì.

AVAR: Santoro di Messina.

Note: espulso al 19′ s.t. Pompetti per somma di ammonizioni; ammoniti al 34′ p.t. Quagliata, al 35′ p.t. Venuti, 1′ s.t. Iemmello, al 15′ s.t. Pompetti per gioco scorretto, al 46′ p.t. Yepes per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; abbonati 5.831 (rateo 74.103 euro), paganti 3.581 (incasso 64.499 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.