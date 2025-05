Blucerchiati subito in campo, martedì seduta pomeridiana

Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini” per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con la Salernitana, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 20.30). Dopo una sessione in comune di video-analisi, Alberico Evani e staff hanno diviso la rosa in due gruppi: scarico e terapie per i calciatori maggiormente impiegati a Catanzaro, allenamento completo sul campo superiore del “Mugnaini” per il resto dei disponibili, compreso Nikolas Ioannou.

Programma. Differenziati per Pietro Beruatto e Simone Romagnoli; percorso di recupero per Samuele Perisan; riposo pre e post-operatorio rispettivamente per Gennaro Tutino e Davide Veroli. Domani, martedì, è in programma una seduta pomeridiana.