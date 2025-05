Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì nuovo pomeridiano

La Sampdoria prepara la sfida di venerdì con la Salernitana, in programma al “Ferraris” (ore 20.30). Sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, sotto lo sguardo attento del presidente Matteo Manfredi, Alberico Evani e staff tecnico hanno diretto un allenamento pomeridiano caratterizzato da attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle su spazi ridotti.

Individuali di gestione per Leonardo Benedetti e Ronaldo Vieira; differenziati sul campo per Pietro Beruatto, Simone Romagnoli e Davide Veroli; percorso di recupero per Samuele Perisan; riposo pre-operatorio per Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, è in agenda una nuova seduta pomeridiana.