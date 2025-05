Tattica e partitelle in chiave-Salernitana, intervento ok per Tutino

Prosegue a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con la Salernitana, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Dopo una prima sessione di video-analisi, Alberico Evani e staff hanno diretto sul prato principale del “Mugnaini” una seduta pomeridiana caratterizzata da attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitelle. In gruppo anche Leonardo Benedetti, Pietro Beruatto, Davide Veroli e Ronaldo Vieira.

Ritiro. Differenziato sul campo per Simone Romagnoli; riposo per Rémi Oudin (sovraccarico); percorso di recupero per Samuele Perisan. In serata la squadra andrà in ritiro anticipato nel consueto hotel cittadino; domani, giovedì, è in programma la conferenza pre-partita dell’allenatore, seguita dal pranzo in comune e da un nuovo allenamento pomeridiano.

Intervento. Intanto Gennaro Tutino è stato sottoposto in mattinata ad un intervento di artroscopia alla caviglia destra e alla caviglia sinistra per un quadro di impingment anteriore e posteriore. L’attaccante, operato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal professor Niek Van Dijk – assistito dalla professoressa Giulia Favilli e alla presenza del dottor Gianmaria Rosa, medico sociale blucerchiato -, inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione del caso.