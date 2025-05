Meulensteen-gol, la Samp piega la Salernitana

Per il report della sfida tra blucerchiati e granata, 38.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Salernitana 0

Reti: p.t. 46′ Meulensteen.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Altare, Ferrari, Riccio; Depaoli (35′ s.t. Venuti), Vieira, Meulensteen (31′ s.t. Benedetti), Beruatto; Sibilli (35′ s.t. Bellemo), Borini (37′ p.t. Oudin); Niang.

A disposizione: Ghidotti, Curto, Ricci, Coda, Akinsanmiro, Ioannou, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Evani.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (27′ s.t. Stojanovic), Zuccon (1′ s.t. Hrustic), Amatucci, Corazza; Verde (31′ s.t. Tongya), Soriano (31′ s.t. Raimondo); Cerri (15′ s.t. Simy).

A disposizione: Sepe, Bronn, Njoh, Caligara, Reine-Adelaide, Jaroszynski, Tello.

Allenatore: Marino.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Rossi di Rovigo e Bahri di Sassari.

Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Longo di Paola.

Note: ammoniti al 3′ s.t. Cerri, al 28′ s.t. Meulensteen, al 37′ s.t. Benedetti per gioco scorretto, al 35′ s.t. Cragno per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), paganti 11.965 (incasso 108.103 euro); terreno di gioco in buone condizioni.