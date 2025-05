Solo pari con la Juve Stabia, Samp retrocessa in Serie C

Per il report della sfida tra gialloblù e blucerchiati, recupero della 34.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Juve Stabia 0

Sampdoria 0

Juve Stabia (3-5-2): Thiam; Ruggero, Bellich (37′ s.t. Peda), Varnier; Floriani (37′ s.t. Andreoni), Pierobon, Piscopo (47′ s.t. Quaranta), Leone (40′ s.t. Maistro), Rocchetti; Candellone, Adorante (40′ s.t. Meli).

A disposizione: Matosevic, Dubickas, Baldi, Morachioli, Gerbo, Louati, Mosti.

Allenatore: Pagliuca.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Altare (16′ p.t. Curto, 38′ s.t. Abiuso), Ferrari, Riccio; Depaoli, Vieira, Yepes, Ioannou (1′ s.t. Beruatto); Oudin (1′ s.t. Coda), Sibilli (16′ s.t. Akinsanmiro); Niang.

A disposizione: Ghidotti, Bellemo, Ricci, Meulensteen, Venuti, Bereszynski, Sekulov.

Allenatore: Evani.

Arbitro: Colombo di Como.

Assistenti: Zingarelli di Siena e Fontemurato di Roma 2.

Quarto ufficiale: Totaro di Lecce.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: La Penna di Roma 2.

Note: ammoniti all’7′ p.t. Niang, al 29′ p.t. Pierobon, al 15′ s.t. Bellich per gioco scorretto, al 30′ p.t. Bereszynski (dalla panchina) per proteste; recupero 3′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 6.277 (incasso 82.023,28 euro); terreno di gioco in sintetico.