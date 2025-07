Serie BKT 2025/26: il calendario della Sampdoria di Donati

La Lega Serie B ha presentato il calendario completo del campionato di Serie BKT 2025/26. Di seguito il percorso della Sampdoria di Massimo Donati.

1.a Sampdoria vs Modena (23 agosto 2025)

2.a Südtirol vs Sampdoria (30 agosto 2025)

3.a Sampdoria vs Cesena (13 settembre 2025)

4.a Monza vs Sampdoria (20 settembre 2025)

5.a Bari vs Sampdoria (27 settembre 2025)

6.a Sampdoria vs Catanzaro (30 settembre 2025)

7.a Sampdoria vs Pescara (4 ottobre 2025)

8.a Virtus Entella vs Sampdoria (18 ottobre 2025)

9.a Sampdoria vs Frosinone (25 ottobre 2025)

10.a Empoli vs Sampdoria (28 ottobre 2025)

11.a Sampdoria vs Mantova (1° novembre 2025)

12.a Venezia vs Sampdoria (8 novembre 2025)

13.a Sampdoria vs Juve Stabia (22 novembre 2025)

14.a Spezia vs Sampdoria (29 novembre 2025)

15.a Sampdoria vs Carrararese (8 dicembre 2025)

16.a Palermo vs Sampdoria (13 dicembre 2025)

17.a Padova vs Sampdoria (20 dicembre 2025)

18.a Sampdoria vs Reggiana (27 dicembre 2025)

19.a Avellino vs Sampdoria (10 gennaio 2026)

20.a Sampdoria vs Virtus Entella (17 gennaio 2026)

21.a Catanzaro vs Sampdoria (24 gennaio 2026)

22.a Sampdoria vs Spezia (31 gennaio 2026)

23.a Modena vs Sampdoria (7 febbraio 2026)

24.a Sampdoria vs Palermo (10 febbraio 2026)

25.a Sampdoria vs Padova (14 febbraio 2026)

26.a Mantova vs Sampdoria (21 febbraio 2026)

27.a Sampdoria vs Bari (28 febbraio 2026)

28.a Juve Stabia vs Sampdoria (3 marzo 2026)

29.a Frosinone vs Sampdoria (7 marzo 2026)

30.a Sampdoria vs Venezia (14 marzo 2026)

31.a Carrarese vs Sampdoria (17 marzo 2026)

32.a Sampdoria vs Avellino (21 marzo 2026)

33.a Sampdoria vs Empoli (6 aprile 2026)

34.a Pescara vs Samporia (11 aprile 2026)

35.a Sampdoria vs Monza (18 aprile 2026)

36.a Cesena vs Sampdoria (25 aprile 2026)

37.a Sampdoria vs Südtirol (1° maggio 2026)

38.a Reggiana vs Sampdoria (9 maggio 2026)