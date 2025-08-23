Prima con i compagni per Pafundi, domenica seduta di rifinitura

Riscaldamento, torelli, tecnica, lunghe esercitazioni tattiche e ripetute finali. Questo il menù dell’allenamento mattutino al “Mugnaini” di Bogliasco a cui Massimo Donati e staff hanno sottoposto la Sampdoria a due giorni dall’esordio casalingo in campionato con il Modena (lunedì, ore 20.30). Prima uscita con i compagni per l’ultimo arrivato Simone Pafundi; in gruppo – dopo attivazione personalizzata – anche Estanislau Pedrola. Domani, domenica, i blucerchiati sosterranno in mattinata una seduta di rifinitura, seguita dalla consueta conferenza stampa della vigilia del mister.